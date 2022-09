Chelsea ne vit pas sa meilleure période en ce début de saison et l’une de ses plus importantes armes, Edouard Mendy n’est pas en confiance actuellement. Thomas Tuchel s’est d’ailleurs exprimé sur les récentes sorties de son portier sénégalais.

Thomas Tuchel est plus que jamais dans la difficulté en ce début de saison. Après une nouvelle sortie limite de son équipe, le technicien allemand s’est exprimé sur la prestation de ses hommes et notamment de son gardien de but, Edouard Mendy. « S’il y a une situation où son action n’est pas parfaite, il se fait punir instantanément. Il est juste dans un mauvais moment et ce n’est pas forcément de sa faute. J’ai ce sentiment car il donne toujours tout, il est très calme et concentré. Nous allons continuer à le soutenir », a déclaré Tuchel.

L’ancien coach du PSG pense que son tandem de ces dernières saisons, Mendy manque de chances en ce début de saison. « Il souffrait beaucoup à la fin du match. Nous allons voir. Il est un peu malchanceux dans ses performances en ce moment ». Chelsea s’est défait de West Ham ce samedi sur le score de 2 buts à 1. Un résultat qui permet aux Blues de mieux préparer la première journée de la Ligue des Champions où ils défieront le Dinamo Zagreb.

