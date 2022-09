Au bout d’un Merseyside Derby haletant, Everton s’est séparé avec un match nul vierge face à Liverpool. Idrissa Gueye a rejoué avec les Toffees lors de ce match.

En ouverture de la 6e journée de Premier League, Everton accueillait au Goodison Park Liverpool, ce samedi en début d’après-midi. Pour cette rencontre, les Toffees espéraient créer la sensation en décrochant leur première victoire de la saison. Dans le même temps, Liverpool, qui ne réalise pas le meilleur début de saison possible, voulait confirmer ses deux derniers résultats.

Mais à l’issue de 90 minutes très intenses et très animées avec des gardiens qui auront brillé de leur talent, il n’y aura pas de vainqueur. Mais Idrissa Gana Gueye, qui a rejoué avec Everton en rentrant dans l’heure de jeu, et ses partenaires peuvent savourer victorieux même s’ils ont vu refuser un but de Connor Coady à la 69e minute pour position de hors-jeu.

Avec ce résultat, Everton pointe provisoirement à la 14e place.

FT. The 241st Merseyside derby ends in stalemate. Great effort by the Blues but we couldn't find a winner. Onwards, Evertonians. 👊 🔵 0-0 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/bfe9DH6Dox — Everton (@Everton) September 3, 2022

