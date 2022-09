Le calendrier de la nouvelle saison de l’élite sénégalaise a été dévoilé ce samedi. Le championnat reprendra ses droits le 1er octobre prochain.

L’exercice 2022/2023 du championnat sénégalais de football Ligue 1 s’ouvrira le samedi 1er octobre. Le Casa Sports, champion en titre qui recevra désormais ses matchs à Dakar, va défier le CNEPS de Thiès pour le compte de ma première journée. Son dauphin, le Jaraaf de Dakar croisera à domicile Sonacos, championne de la Ligue 2 et promue cette année.

L’autre promu, le stade de Mbour qui signe son retour après une saison en division inférieure se frottera à Guédiawaye FC. On assistera pour cette première journée, au premier derby des académiciens entre le Diambars de Saly et Dakar Sacré Coeur. Génération Foot de son côté se déplacera sur la pelouse de l’AS Pikine. Lingère de Saint-Louis et l’US Gorée vont en découdre lors de cette journée. À noter que l’heure de ces rencontres n’a pas été précisée, de même que la date des autres journées.

Programme première journée

Suite au tirage au sort du calendrier de la saison 2022-2023 voici les affiches de la 1ere Ligues 1.#LSFP #Ligue1SN #Ligue2SN pic.twitter.com/SubvgwN7pE — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) September 3, 2022

Programme complet de la saison

wiwsport.com