Battues d’entrée par le pays hôte Gambie sur un score identique de 2 sets à 1, hier vendredi, les deux paires sénégalaises ont pu tout de même obtenir la qualification pour les quarts de finale du Tournoi de la Zone 2 de beach-volley en dominant doublement par 2 sets à 0 la Guinée Bissau.

Logées dans une poule de 3 en compagnie de la Gambie et de la Guinée Bissau, Lions et Lionnes ont pu tirer leur épingle de jeu en se retrouvant en quarts de finales. Le duo Pape Madior Ndiaye-Assane Fall a perdu devant la Gambie (2 sets à 1) avant de se rattraper dans la foulée face à la Guinée Bissau (2-0). Même scénario et mêmes scores pour la paire formée de Khady Dondé-Astou Walo victime d’abord de la morsure des Scorpions puis bourreau des Bissau-Guinéennes.

Au moment où nous mettions sous presse, le programme des quarts de finale de ce Tournoi de la Zone 2 de beach-volley édition 2022 qui réunit cinq pays (Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Sénégal et Sierra Léone) n’était pas encore disponible.

