Aujourd’hui, 1xBet est à juste titre l’un des principaux bookmakers au Sénégal, ainsi que dans de nombreux autres pays. Depuis près de 15 ans, le bookmaker offre à ses utilisateurs les meilleures conditions pour les paris et les jeux de casino en ligne. La règle principale de 1xBet Sénégal, qui les a guidés pour gagner des millions de fans à travers le monde, est la commodité et la facilité d’utilisation de la plate-forme. C’est pourquoi la superbe application 1xBet apk a été développée, qui est unique en son genre et n’a pas d’analogues.

Seulement pour les visiteurs WIWSPORT.COM – entrez le code promo WIWSPORT lors de l’inscription et obtenez le bonus d’inscription jusqu’à 130$ au lieu de l’offre standard (100$).

1xBet est un bookmaker fiable, partenaire de paris officiel des clubs de football de Barcelone et de l’Olympique Lyonnais, sponsor des championnats de Serie A et vainqueur des SBC Global Gaming Awards.

À propos de 1xBet apk

Grâce à cette 1xBet app à la pointe de la technologie, un vaste horizon de possibilités s’ouvre à tous les parieurs. Pariez sur un grand nombre de disciplines sportives, regardez des matchs passionnants des équipes favorites en mode LIVE, suivez les statistiques des matchs passés et gagnez avec l’application 1xBet apk. Les principaux avantages du bookmaker et son appli sont :

Légalité et sécurité au Sénégal et dans de nombreux autres pays;

Initialisation complète de tous les événements sur un serveur séparé de l’entreprise;

Possibilité de parier sur le foot et d’autres sports, pendant vos activités habituelles;

Mobilité et rapidité, vous pouvez désormais consulter les matchs et les résultats n’importe où et n’importe quand;

D’énormes bonus sont disponibles dès la première seconde d’utilisation;

Le mode de paiement le plus pratique est disponible à toute heure du jour ou de la nuit.

En téléchargeant l’application mobile gratuite 1xBet apk, votre vie jouera avec de nouvelles couleurs et de nouvelles perspectives s’ouvriront devant vous. Différenciez votre routine quotidienne et plongez dans le monde du sport, des paris et des casinos en ligne aujourd’hui.

Vous pouvez facilement telecharger 1xBet pour n’importe quel appareil mobile Android ou iOS. Pour rendre ce processus aussi rapide et agréable que possible, utilisez les instructions spéciales que nous avons préparées pour votre commodité.

Comment télécharger 1xBet pour Android ?

Télécharger 1xBet apk sur nos appareils mobiles ne prendra pas beaucoup de temps. Tant que le Play Store ne distribue pas d’applications de paris sur sa plate-forme, vous pouvez facilement trouver l’application nécessaire sur la page Web du bookmaker pour les deux plates-formes. Les propriétaires d’appareils Apple dont iTunes localise le fichier peuvent y accéder directement à partir de là. Mais notre site étant le partenaire du bookmaker propose également le fichier pour télécharger 1xBet sur votre téléphone Android sans visiter le site de la société.

Configuration Requise

Minimum Recommandé Version OS Android 5.0 Android 7.0 Ram 512 Mo 1 GB Espace de stockage 41 Mo 41 Mo

Processus d’installation de 1xBet mobile

Si vous êtes un utilisateur Android, vous pouvez installer 1xBet apk dernière version en quelques clics et vous n’avez même pas besoin de chercher « 1xBet apk » Play Store pour le faire. Suivez ces étapes :

Tout d’abord, ouvrez les paramètres de votre téléphone et autorisez l’installation de fichiers provenant de sources tierces; En utilisant le navigateur de votre appareil, rendez-vous sur cette page; Cliquez sur le bouton « 1xBet apk download » ou cliquez ici pour télécharger 1xBet pour Android ; Attendez la fin du téléchargement et effectuez l’installation 1xBet Android .

C’est ça. Comme vous pouvez le voir, c’est vraiment rapide et facile. La seule chose plus rapide est de faire votre premier pari, ce que nous vous suggérons de faire. Allez 1xbet télécharger sur votre téléphone pour commencer à gagner !

Application 1xBet Sénégal pour iOS : iPad et iPhone

Pour les utilisateurs avec des appareils iOS, le téléchargement de 1xBet iPhone iOS est également facile. Vous pouvez installer 1xBet mobile sur les iPhones et même sur iPad. Une fois ça est fait, vous obtenez une version complète du site officiel du bookmaker dans une seule application. Son utilisation est encore plus agréable et pratique.

1xBet application sera toujours à portée de main et vous pourrez placer des paris en vous promenant, en faisant la queue au supermarché ou même lors d’une réunion entre amis. Les mises à jour régulières des développeurs (par exemple, 1xBet mise à jour 2022) ne font que le rendre meilleur et plus fonctionnel.

Configuration Requise

Type d’appareil iPhone iPad iPod touch Version OS iOS 12.0 ou plus récente iPadOS 12.0 ou plus récente iOS 12.0 ou plus récente Espace de stockage 274,3 Mo 274,3 Mo 274,3 Mo

Processus d’installation de l’application

Suivez ce guide étape par étape pour télécharger 1xBet gratuit sur iOS :

Visitez le site officiel 1xBet.sn ou 1xBet.com ; Aller à la page appelée « App »; Sélectionnez l’option « 1xBet download iOS » ; Attendez la fin du téléchargement.

Immédiatement après la fin, l’installation se fera automatiquement et vous pourrez voir l’icône de 1xBet app sur votre bureau. Utilisez application 1xBet pour le plaisir, plongez dans le monde dynamique des paris sportifs et des casinos.

Vous pouvez aussi taper dans la barre de recherche de votre iTunes Store / App Store « 1xBet apk 2022 télécharger gratuitement » ou « 1xBet nouvelle version à télécharger » et charger l’appli directement depuis la boutique officielle. Si vous ne pouvez pas retrouver le programme, changez le pays de votre ID à Chypre dans les réglages de votre ID.

Site Web mobile

Ayant beaucoup en commun, l’interface du site mobile répète xBet application et simplifie ainsi la navigation. La palette de couleurs délicate et modérée ne distrait pas des principales fonctionnalités intégrées et ne submerge pas les utilisateurs.

Sans aucun doute, télécharger 1xBet sur votre appareil vaut la peine car il offre un accès instantané à toutes les compétitions et à tous les jeux. Toutefois, la version mobile offre une excellente optimisation et charge les pages rapidement. L’un des avantages essentiels est que vous n’avez pas besoin de faire 1xBet Sénégal télécharger sur votre téléphone.

Inscription avec l’appli

Pour commencer à jouer sur n’importe quelle plateforme de jeu, vous devez vous inscrire. C’est un processus simple qui prendra quelques minutes. Suivez nos instructions :

Ouvrez l’appli xBet Sénégal . N’oubliez pas que vous pourrez vous inscrire via l’application mobile. Là, trouvez et cliquez sur le bouton « S’inscrire ». Entrez toutes les informations demandées. Tapez uniquement des données exactes, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes lors du retrait de fonds. Faites-vous vérifier par e-mail / numéro de téléphone.

En effet, vous verrez 4 modes d’ouverture du compte sur apk 1xBet : en 1 clic, par email, par numéro de téléphone et par les réseaux sociaux.

Inscription rapide en un clic

L’option « Un clic » vous permet de vous inscrire littéralement en un seul clic. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner votre devise préférée, de spécifier votre pays et d’entrer un code promotionnel WIWSPORT . Cliquez sur le bouton « S’inscrire » et vous aurez maintenant un compte. Dans ce cas, la plateforme génère automatiquement un nom d’utilisateur pour vous sous la forme d’un code à huit chiffres et d’un mot de passe à huit caractères. Pour votre commodité, le système vous propose de stocker ces données en les envoyant à votre e-mail ou en les enregistrant sous forme de fichier texte ou d’image.

Si vous choisissez cette option, vous laisserez la saisie de vos données de profil pour plus tard. Notez que vous devrez toujours enregistrer vos coordonnées afin de retirer de l’argent de votre compte lorsque vous gagnez. Si vous avez le temps, notre conseil est de le faire tout de suite.

Inscription par numéro de téléphone

Vous pouvez également recevoir un identifiant généré automatiquement par téléphone. Pour ce faire, vous devez sélectionner la deuxième option « Par numéro de téléphone » et entrer votre numéro et code promo WIWSPORT . Le système reconnaît le pays dans lequel vous vous trouvez et entre le code du pays lui-même. Une fois que vous avez envoyé les informations, vous recevrez vos coordonnées par SMS. Ici encore, il s’agit d’un nom d’utilisateur sous la forme d’un code numérique et d’un mot de passe composé de chiffres et de lettres. Une fois que vous les avez, vous pouvez les utiliser pour vous connecter.

Inscription par e-mail

Si vous souhaitez renseigner vos coordonnées, vous devez sélectionner la troisième option « Par e-mail ». Ici, la plate-forme vous permettra de configurer vous-même vos coordonnées. Vous devrez entrer les informations suivantes : Pays, Mot de passe, E-mail, Numéro de téléphone, Devise, Noms, Code promotionnel WIWSPORT.

Il s’agit de la version la plus complète de la procédure d’inscription. Il vous permettra de spécifier le nom d’utilisateur et le mot de passe souhaités afin que vous n’ayez pas à vous souvenir des combinaisons générées automatiquement.

Inscription avec RS

Les joueurs peuvent choisir de compléter leur inscription via les réseaux sociaux en liant leur page de réseau social à votre compte. Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur le site Web de la société ou ouvrir leur app. Ensuite, cliquez sur le bouton d’ouverture du compte et choisissez les « Réseaux sociaux et messageries ». Terminez le processus en reliant le compte à l’une de vos pages de réseau social préférées en vous connectant via la fenêtre ouverte.

Code promo et comment l’utiliser dans l’app

L’offre de bienvenue xBet est applicable sur le bonus de premier dépôt et convient à ceux qui décident d’ouvrir un compte sur le site officiel du bookmaker ou avec l’app après 1xBet téléchargement. Le montant du bonus est de 100% du dépôt effectué (selon le pays où réside le joueur).

Mais le code promo WIWSPORT augmente ce bonus jusqu’à 156 000 XOF et ça sera 130% de votre premier montant déposé.

Pour utiliser le bonus de bienvenue sur le premier dépôt avec notre coupon, agissez de la manière suivante :

Créez le compte avec le coupon WIWSPORT en choisissant le bonus « Sport » Acceptez de participer aux promotions de la société dans votre compte Faites un dépôt minimum requis pour cette offre (environ 1$) Vous verrez +130% du montant déposé sur votre compte Placez des paris combinés en utilisant ces fonds Le montant total des mises doit dépasser cinq fois le montant du bonus. Chaque coupon de paris doit contenir au moins trois événements ayant des cotes d’au moins 1,40 pour chaque événement.

Effectuer le dépôt mobile

XBet app propose différentes options de paiement pour le rendre confortable pour la plupart des parieurs au Sénégal.

Type du paiement Nom du paiement Cartes bancaires MasterCard, Visa Portefeuilles électroniques AstroPay, STICK PAY, Pay Fix, AirTM, etc Opérateurs mobiles Orange Money, Airtel, etc Crypto-monnaie Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum et bien d’autres

Les dépôts se font instantanément avec un montant minimum différent selon la région, la plupart du temps pas moins de 1$ pour la plupart des méthodes de paiement.

Vous pouvez retirer de l’argent du compte uniquement sur les cartes, portefeuilles et téléphones à partir desquels le dépôt a été effectué. Lors de l’utilisation de diverses méthodes, le retrait des fonds doit être proportionnel au montant du dépôt.

Les demandes sont traitées par les opérateurs 24/7. Le temps d’attente peut atteindre jusqu’à sept jours.

Parier avec l’application

Sports

Dans l’appli mobile 1x Bet, vous trouverez des dizaines de disciplines sportives pour vos paris. Vous trouverez ici les sports les plus populaires, mais que vous pouvez parier en mode LIVE. Xbet pari foot propose les sports suivants : Hockey sur glace, Football, Football Américain, Volley, Basket, Rugby, Échecs, Boxe, MMA, UFC, Formule 1, eSports et bien plus encore.

Il y a une page séparée pour chaque sport, où vous pouvez vous familiariser avec les règles du jeu, une liste des matchs et des équipes à venir. C’est pourquoi, lorsque vous pariez dans 1xBet.apk ou avec la version mobile 1xBet.mobi, vous ne manquerez aucun événement important. Une section avec une analyse des matchs passés et les dernières nouvelles vous aidera à faire le bon pari.

Il convient également de mentionner une discipline eSports raisonnablement populaire avec suffisamment de jeux bien connus. Les eSports populaires incluent : Dota 2, FIFA, Mortal Kombat, CS, LOL et d’autres.

Diffusion en direct

Tous les utilisateurs de la plate-forme 1 xBet auront une opportunité unique d’utiliser le streaming en direct pour leurs prédictions. La fonctionnalité est gratuite et sera disponible pour tous les événements de jeu populaires et importants dans le monde du sport. Nous vous recommandons fortement de profiter de cette fonctionnalité lorsque vous pariez sur le sport.

Cotes et statistiques

1xBet dispose d’un département d’analystes spécialement formés qui suivent tous les événements de jeu dans le monde et essaient de vous offrir les cotes les plus généreuses pour assurer des conditions rapides et rentables. Ce département est également en ligne et fournit des statistiques opportunes sur tous les événements de jeu en temps réel.

Comment placer un pari

Voici une courte instruction sur la façon de placer des paris correctement dans l’application mobile x1Bet :

Téléchargez l’application via notre lien pour Android ou sur l’App Store en tapant la requête « download 1xBet » pour votre iPhone et suivez le processus d’inscription; Dans le menu, sélectionnez le sport sur lequel vous souhaitez parier; Sélectionnez ensuite un événement spécifique (match); Sélectionnez le marché sur lequel vous souhaitez parier. Attention : il existe différents marchés pour différents sports; Vérifiez les cotes; Entrez le montant de la mise ou choisissez l’une des suggestions; Votre pari sera automatiquement ajouté à votre coupon de pari; Suivez le match et attendez vos gains !

Pourquoi utiliser l’application

L’une des principales raisons pour lesquelles vous devriez faire attention à une application xBet et telecharger xBet sur votre gadget est un support en ligne suffisant accessible via le chat en direct, WhatsApp, e-mail, les réseaux sociaux, ainsi que les appels téléphoniques. OnexBet fonctionne sous la licence Curaçao eGaming à Chypre, garantissant des jeux sûrs et légitimes et aussi géré par la LONASE.

En plus, la fonctionnalité de l’application 1 x Bet est à un niveau élevé et répond aux dernières exigences des nouvelles normes technologiques. D’autres avantages à mentionner :

Interface simple

Disponible sur iOS et Android

Une large gamme d’options de diffusion en direct

Pariez sur le football, le tennis, les esports et plus encore;

Jouez à des jeux de casino;

Suivez les statistiques;

Déposez ou retirez de l’argent de votre compte;

Contactez le support en 1 clic;

Utilisez et recevez des offres de bonus.

Contacts & Support

Un groupe réactif de représentants de la clientèle est toujours prêt à vous aider via application 1x. Pour tout problème, dans le cas où les directives écrites ne peuvent pas satisfaire vos questions, le service client est prêt à vous aider par tous les moyens. Voici le numéro service client 1xBet Sénégal et d’autres moyens de contact :

Ligne d’assistance directe: +44 127 325-69-87

Options de chat en direct via l’application 1Bet apk

Et les services de messagerie sont ouverts 24/7 sur info-en@1xBet-team.com

Les représentants de la clientèle font toujours de leur mieux pour fournir la meilleure solution possible à vos problèmes.

FAQ

1) Dois-je payer pour utiliser l’application 1x Bet APK ?

Ce bookmaker russe a développé et distribué l’appli pour tous les amateurs de jeux entièrement gratuitement. N’oubliez pas d’avoir des fonds sur votre solde pour pouvoir parier.

2) La société propose-t-elle des services de streaming en direct pour les applications mobiles ?

Oui, 1Bet Sénégal dispose d’une fonction de diffusion en direct permettant aux utilisateurs de faire des prédictions sur les matchs favoris en temps réel. Les paris sont acceptés sur les marchés principaux et supplémentaires (victoire, total, handicap et autres). La liste des événements disponibles en direct est également assez longue : football, rugby, hockey sur glace, tennis, basketball et bien d’autres jeux, ainsi que les deux virtuels.

3) Comment mettre à jour 1xbet 2022 ?

Pour mettre à jour l’appli IOS, vérifiez s’il y a une nouvelle version sur App Store et chargez-la depuis la boutique officielle Apple. Pour mettre à jour la version Android, téléchargez l’apk depuis notre page. On met à jour nos fichiers constamment.

4) Comment placer et utiliser des paris gratuits avec l’application x1Bet apk ?

Vous pouvez trouver tous les codes promotionnels disponibles dans votre compte et les utiliser pour placer des paris gratuits. Accédez aux paramètres de vos comptes personnels et cliquez sur la section « code promotionnel ». Copiez-le et collez-le dans le champ Sports/Live (Fiche de pari).

5) Est-il sûr d’effectuer des paiements via la plateforme mobile de la société 1×Bet ?

Oui, car avec les meilleurs systèmes de cryptage et des mises à jour régulières, notre bookmaker travaille dur sur la sécurité des informations personnelles.

6) Où puis-je trouver les promotions dans l’application ?

Les meilleures et les dernières promotions sont présentées dans le panneau supérieur de la page principale. Si vous êtes intéressé par la liste complète des offres, cliquez sur le coin supérieur droit (menu hamburger) et faites défiler jusqu’à la section « Bonus et promotions ».

7) Puis-je ouvrir un autre compte en utilisant mon appareil mobile en plus de celui que j’ai déjà chez cette agence ?

Si vous avez déjà un compte chez le bookmaker, utilisez vos identifiants pour vous connecter. La création de plusieurs comptes est strictement interdite et entraîne l’interdiction.

8) Comment vérifier combien d’argent j’ai déposé jusqu’à présent en utilisant mon appareil mobile ?

Veuillez appuyer sur trois bandes dans le coin supérieur gauche pour voir l’argent restant sur votre solde. Vous y trouverez également plus de détails sur l’historique des transactions.

