« On veut organiser, nous le voulons. Le Ministre (Matar Ba) aussi a donné son accord de principe. Mais j’ai appris que l’Egypte veut, tout comme un autre pays. Mais en tout cas, on avait fait la répartition de façon globale que l’Egypte allait organiser en juillet, la Tunisie en août et le Sénégal en février 2023. L’organisation de la fenêtre de février au Sénégal n’est pas encore officielle. Mais j’ai écrit à la FIBA hier », a-t-il fait savoir, lors d’un entretien accordé à IGFM, ce jeudi 1er septembre 2022. « C’est une lettre que j’ai envoyée à la FIBA pour dire que je voudrais organiser la fenêtre de février. Je leur ai dit également que le principe d’organiser la fenêtre de février à Dakar était acquis. J’ai bon espoir mais la décision ne vient pas de moi. »

« On a un bon dossier et l’organisation n’est pas si chère »

« J’ai déposé le dossier. Normalement, on a un bon dossier, une belle salle, de beaux hôtels. Maintenant, il y a d’autres éléments qui entrent en jeu. L’organisation d’une fenêtre n’est pas si chère. Il n’y a même pas de droits à payer. En février dernier, on a organisé, mais la fenêtre n’a pas été très chère. Quand on a un budget pour organiser avec six équipes, je pense qu’avec 100 à 150 millions, on peut organiser », a précisé Me Babacar Ndiaye. Et de rassurer : « il n’y a pas de droits à payer », a précisé le président de la Fédération, qui vise cette fenêtre qui pourrait permettre aux Lions du basket de maximiser leurs chances de qualification à la Coupe du monde 2023. Surtout que l’équipe s’est replacée après les trois succès lors de la quatrième fenêtre disputée à Monastir.