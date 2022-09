Le Président de l’OGC Nice a confirmé que son club tente une autre formule avec l’OM pour parvenir à recruter Bamba Dieng.

Tout n’est pas mort pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng à l’OGC Nice ! Alors qu’il a échoué lors de sa visite médicale, jeudi soir, et ainsi vu son transfert avorté au dernier instant, l’attaquant sénégalais de 22 ans pourrait bien encore rejoindre les Aiglons. D’autant plus qu’à l’OGC Nice, l’idée de faire venir le joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas été abandonnée. C’est qu’a en tout confirmé le Président niçois.

« Dieng, ça n’a pas pu se réaliser comme on le souhaitait, a déclaré Jean-Pierre Rivère, présent en conférence de presse ce vendredi, on regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente. C’est toujours désolant quand ça se passe comme ça, ne serait-ce que pour le joueur. On avait le souhait d’avoir l’opportunité de le prendre. Le sujet sur ce joueur a souvent été évoqué chez nous. Voilà, ça n’a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment, voilà. Je ne peux pas en dire plus. »

Le président de l’OGCN Jean-Pierre Rivère sur le cas Bamba Dieng. 🎙 '' On regarde si on peut le faire un peu différemment, je ne peux pas en dire plus. '' Via OGCN TV pic.twitter.com/L17iGCoZIn — Emboucaneur_13 (@Emboucaneur_13) September 2, 2022

wiwsport.com