Le Syli national de la Guinée va recevoir cet après midi à 16h00 GMT, le Sénégal au stade 26 mars de Bamako dans le cadre du match retour du second tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2022.

Battu à aller par les Lions Locaux du Sénégal (1-0), Mohamed Kanfory Bangoura, sélectionneur de l’équipe guinéenne, affirme que son équipe a des arguments à faire valeur pour déjouer les plans de Pape Thiaw. Le technicien en conférence de presse veille de match est revenu sur cette confrontation décisive.

Sur l’état d’esprit de son équipe

« Certes nous avons été déçus parce que quand vous faites la lecture du match aller, on avait la possession et on avait beaucoup plus d’occasions et malheureusement nous avons pris un but sur un tir. L’état d’esprit est très bon. Je pense qu’on a corrigé nos faiblesses et on a cherché a amélioré nos qualités. Je pense que les faiblesses, étaient surtout sur le plan de la finition. Même dans le temps additionnel, on s’est créée une occasion de l’un des meilleurs buteurs de la Guinée, mais il a raté. Je crois que le groupe est prêt. Il y a un très bon mental surtout que nous sommes plus habitués à cette compétition que le Sénégal ».

Sur le match

« Le côté pression je dirais que c’est le Sénégal qui a beaucoup plus de pression. Parce que le Sénégal ne veut certainement pas que la Guinée l’élimine une nouvelle fois. La pression que nous nous avons, c’est de prouver que nous sommes meilleurs. Je pense qu’on a les arguments. On ne va pas se laisser sous la pression. Il faut garder le mental et la volonté. Il faut aborder le match avec beaucoup de sérénité et être beaucoup plus calme. Je crois que c’est de part et d’autre la pression ».

Son appel à l’endroit du public

« On a besoin de ce public pour booster le groupe. Nous soutenir comme d’habitude. Le Mali, ce n’est pas la première fois. Quand nous venons on trouve souvent des compatriotes. Il y a même des maliens qui nous supporte. Leur présence à cette rencontre est vraiment indispensable. Je ne dirais même pas nécessaire. Nous comptons sur eux. Et ensemble nous allons nous battre pour la qualification ».

wiwsport.com