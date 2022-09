Cet après-midi vers les coups de 16h00 GMT, la sélection locale sénégalaise va disputer l’unique billet du prochain championnat d’Afrique réservé à la zone A. Elle affrontera sa bête noire, la Guinée, qui, depuis trois éditions l’empêche de disputer cette compétition.

Une tendance que compte renverser la bande à Meleye Diagne, victorieuse de la manche aller à domicile (1-0). Pour l’attaquant de Diambars de Saly, l’unique buteur de la phase aller, les Lions locaux, conscients du grand défi qui les attend, vont s’appuyer sur leurs potentiels.

« On a préparé le match comme on avait l’habitude de le faire avec les autres. On est super motivés et concentrés. On va essayer de corriger nos erreurs du match aller afin de se tenir prêts pour la prochaine rencontre. L’objectif ne changera pas. Faire ce qu’on sait faire de mieux pour décrocher cette qualification. On veut cette qualification plus que quiconque », l’attaquant de 19 ans.

Malgré le départ de l’un des piliers de cette équipe, Bouly Sambou, qui a rejoint le Wydad Athletic Club cette semaine pour une durée de quatre ans, le natif de Mbacké affirme que l’équipe a suffisamment de bons éléments qui peuvent pallier le départ du désormais ex joueur du Jaraaf de Dakar. « Je pense que personne n’est indispensable dans cette équipe. Certes, Bouly nous aidait beaucoup c’est un joueur très talentueux, je lui souhaite le meilleur là où il est, mais il y a d’autres qui sont ici, qui peuvent faire le travail. Nous sommes en famille, je ne pense que cela ne nous posera aucun problème » a-t-il déclaré au micro de wiwsport.

Après leur succès (0-1) à domicile au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, samedi dernier, les Lions auront besoin d’un match face au Syli national pour se qualifier au championnat d’Afrique des nations qui se jouera en Algérie en 2023. Le match est programmé ce vendredi à 16h00 au Mali au stade 26 mars de Bamako.

