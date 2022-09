Initialement annoncée en Autriche, la rencontre amicale du 24 septembre prochain entre le Sénégal et la Bolivie se tiendra finalement à Orléans, en France.

En marge de la préparation de la Coupe du Monde 2022, qui se jouera au Qatar à partir du 20 novembre, l’Equipe Nationale du Sénégal disputera deux matchs amicaux au mois de septembre. D’abord face à la Bolivie, le 24, puis contre l’Iran, trois jours plus tard. Pour la rencontre contre La Verde, les Lions ne se rendront finalement pas en Autriche où le match devait initialement se tenir.

En effet, d’après les informations de France Bleu, Sadio Mané et ses partenaires affronteront les joueurs de Gustavo Costas depuis la France, et plus précisément au Stade de La Source d’Orléans. Et ce ne sera pas la seule belle affiche entre sélections nationales qui se jouera dans cette enceinte. Avant de défier le Sénégal, la Bolivie croisera la Tunisie le 21 septembre dans le même stade.

wiwsport.com