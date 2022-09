L’histoire encore Idrissa Gana Gueye et Everton repart encore. Trois ans après voir quitté Goodison Park, le milieu de terrain sénégalais quitte le Paris Saint-Germain et fait son retour en Angleterre dans La Mersey et s’est engagé en faveur d’Everton pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2024.

✍️ | Idrissa Gana Gueye has rejoined from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee, signing a two-year contract until the end of June 2024.

