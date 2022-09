Tout n’est pas terminé entre Bamba Dieng et l’OGC Nice ! Après que l’attaquant sénégalais ait échoué lors de sa visite médicale à quelques heures de la fermeture du mercato, les différentes parties ont convenu que d’autres tests pourront être faits demain, vendredi. Les rebondissements ne sont pas encore finis avec ce dossier Bamba Dieng.

En effet, selon David Ornstein, Nice cherche à relancer le transfert de l’attaquant des Lions en utilisant une formule bien connue en France. Les règles permettent aux clubs de Ligue 1 de faire une signature après la fermeture de la fenêtre de transfert (connue sous le nom de « joker »). Comme quoi, Bamba Dieng pourrait toujours rejoindre le club azuréen.

🚨 EXCL: Bamba Dieng deal ALIVE! Further medical tests on Friday as Nice look to revive deal for Marseille forward. Rules allow Ligue 1 clubs to make 1 signing outside window (known as a ‘joker’) & #OGCNice trying to do it @TheAthleticUK #LUFC #DeadlineDay https://t.co/RiJWsbl8Qi

— David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2022