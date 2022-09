Abdou Diallo est en passe de rejoindre Leipzig. Après avoir trouvé un accord total avec le club allemand, d’un prêt payant avec option d’achat, estimé à 25 M€, le défenseur de 26 ans est actuellement en Allemagne pour la visite médicale. Le Lion retrouvera ensuite un championnat qu’il connaît bien puisqu’il a déjà évolué pour Mayence et le Borussia Dortmund.

