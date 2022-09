C’est acté, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng va s’engager avec la formation anglaise, Leeds. Après avoir agité le mercato où il a été lié avec plusieurs clubs, français et anglais, le jeune attaquant sénégalais a finalement décidé de rejoindre Leeds United. La nouvelle n’a pas encore été officialisée par les traditionnels communiqués de clubs mais c’est ça ne va pas tarder. Puisque, sur son compte Twitter, le président de Leeds Andrea Radrizzani a confirmé le transfert.

« Accueillons Bamba Dieng et nous continuerons à travailler sur (Cody) Gapko. Il est maintenant temps de se concentrer sur le terrain et de soutenir notre nouveau projet et l’excellent travail que font Jesse (March) et son staff« , a-t-il twitté. Bamba est donc attendu à Londres pour finaliser son transfert avant la fin du mercato.

Agreed. Let s welcome Bamba Dieng and we will continue to work on Gapko. Now it s time to focus on the pitch and support our new project and the great job Jesse and the staff are doing 💪💛💙

— Andrea Radrizzani (@andrearadri) September 1, 2022