Après plusieurs semaines d’épisodes, le feuilleton Cheikh Ahmadou Bamba Dieng touche tout droit à sa fin. Alors qu’il semblait proche de rejoindre Leeds United, l’attaquant sénégalais de 22 ans devrait finalement débarquer en Angleterre où il est attendu pour s’engager avec Leeds United.

Selon les informations de Sky Sport, l’Olympique de Marseille a accepté l’offre d’un peu plus de 10 millions d’euros de la part de Leeds. Par ailleurs, le Champion d’Afrique est attendu en Angleterre dans l’après-midi de ce jeudi pour passer sa visite médicale et ainsi signer son contrat avec les Peackos.

