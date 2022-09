Abdou Diallo a exprimé son enthousiasme de revenir en Bundesliga, sous les couleurs du RB Leipzig.

Le RB Leipzig tient une recrue de taille. Ce jeudi, le défenseur central international sénégalais, Abdou Diallo, s’est engagé avec le club allemand en provenance du Paris Saint-Germain, sous la forme d’un prêt d’une saison, avec option d’achat. Suite à son retour dans le Championnat d’Allemagne, l’ancien joueur de Mayence et du Borussia Dortmund a livré ses premières impressions en tant que joueur du RB Leipzig.

« Je connais bien le RB Leipzig et la philosophie de jeu du club grâce aux matchs avec Mayence, Dortmund et Paris. Maintenant, je suis très heureux de faire partie de cette équipe solide et de pouvoir jouer sous le maillot ce maillot dans la Red Bull Arena. C’est bien d’être de retour en Bundesliga. Le RB Leipzig a de grandes ambitions et beaucoup de potentiel. Nous avons un excellent travail et une saison passionnante devant nous », a déclaré Diallo.

Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport: „Wir blicken auf ein erfolgreiches Transferfenster zurück – sowohl aus sportlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Wir haben mit unseren Vertragsverlängerungen, Zu- und Abgängen unsere gemeinsamen Ziele verfolgt und umgesetzt." pic.twitter.com/56yaOx4PEF — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

