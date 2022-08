Après deux apparitions depuis son arrivée, Cheikhou Kouyaté va bénéficier de sa première titularisation en Premier League avec Nottingham Forest. L’ancien joueur de West Ham United et de Crystal Palace est aligné en défense central sur la pelouse de Manchester City, ce mercredi à l’occasion de la 5e journée du Championnat d’Angleterre.

August 31, 2022