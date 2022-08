Le Real Saragosse a officialisé l’arrivée de l’attaquant sénégalais Makhtar Gueye sous la forme d’un prêt d’une saison. Âgé de 24 ans, il arrive en provenance d’Oostende, en Belgique.

Makhtar Gueye est un nouveau joueur du Real Saragosse. Le club espagnol a officialisé l’arrivée de l’attaquant sénégalais ce mercredi 31 août. Après deux bonnes saisons passées à Oostende, en Belgique, et avec un contrat qui allait prendre fin en 2024, l’ancien joueur de l’US Gorée, de l’AS Nancy Lorraine et de Saint-Etienne voulait découvrir autre chose dans sa carrière et le fera donc en Deuxième Division d’Espagne.

À 24 ans, Makhtar Gueye a signé un contrat de prêt d’une saison en faveur du d’Aragon. Durant ses deux passées à Oostende, il a réussi à marquer 25 buts en 71 matchs toutes compétitions confondues. Le Real Saragosse, un des clubs les plus historiques du football espagnol, aura forcément besoin de telles performances dans le cours terme pour tenter de valider un retour dans l’élite depuis la saison 2012-2013.

wiwsport.com