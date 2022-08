Alors que Christophe Galtier prévoirait de retenir Abdou Diallo dans son groupe de joueurs qui devraient affronter Toulouse, le Sénégalais ne sera finalement pas au rendez-vous. Il pourrait d’ailleurs quitter le navire parisien sous peu.

Abdou Diallo dispose d’un nouveau courtisan à quelques heures de la fin du mercato. Selon plusieurs sources françaises, le défenseur sénégalais intéresse RB Leipzig qui s’est manifesté ces dernières heures. Le club allemand discute avec le Paris Saint-Germain et espère obtenir un prêt avec option d’achat. Une information confirmée par le journaliste spécialiste dans le mercato, Fabrizio Romano, qui affirme que Leipzig pousse pour recruter Abdou Diallo.

Il précise également que le départ de Diallo en Premier League n’est pas non plus à exclure, lui qui a notamment été associé à Aston Villa récemment. En quête de temps de jeu, le champion d’Afrique avec le Sénégal qui connaît déjà la Bundesliga, après ses expériences à Mayence (2017/2018) et au Borussia Dortmund (2018/2019), voudrait un nouveau projet pour se relancer avant la coupe du monde.

[INFO @B_Quarez] Abdou Diallo ne voyagera finalement pas avec le groupe à Toulouse ce soir. Le défenseur central fait l'objet d'un intérêt du RB Leipzig. Discussions en cours pour un prêt avec option d'achat #PSG #mercato — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 31, 2022

wiwsport.com