L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans qui menait 2-0 et se dirigeait vers une deuxième victoire d’affilée dans ce tournoi de l’UFOA/A, a finalement été contrainte au match nul (2-2). Le Liberia, son adversaire du jour est revenu de loin.

Ayant réalisé un seul changement dans son onze de départ victorieux de la Guinée dimanche dernier (1-3), Malick Daf a maintenu son même système de jeu classique 4-4-2 . Seul, Ousmane Diao, blessé contre le Sily national, était absent et remplaçait Babacar Ndiaye au milieu.

Les Lionceaux sont passés tout près d’un deuxième succès après celui enregistré contre la Guinée. Après avoir mené 2-0, après 33 minutes disputées, les Joueurs de la sélection sénégalaise des moins de 20 ans ont concédé un match nul frustrant contre le Liberia (2-2), mardi. Au stade Olympique de la Mauritanie, les coéquipiers de Samba Diallo pensaient avoir fait le plus dur grâce à une réalisation du pensionnaire de Dynamo Kiev à la 22e minute et le but de Pape Amadou Diallo.

Mais, ils ont payé leur précipitation et manque d’adresse devant les buts de Teddy Kollie. Après la réduction du score avant la pause, les Lionceaux ont fini par craquer. Le Liberia égalise à quelques minutes de la fin de cette rencontre (2-2). Avec quatre points enregistrés en deux matchs disputés, les Lionceaux, exemptés de la prochaine journée, sont provisoirement leaders du groupe B devant le Cap-Vert (3 points), la Gambie (3 points) et Liberia (1 point). Ils joueront leur troisième match le 03 septembre 2022 face au Cap-Vert.

Rappelons que ce tournoi est qualificatif pour la prochaine coupe d’Afrique des nations de cette catégorie.

wiwsport.com