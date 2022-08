Dans l’espoir de très vite retrouver l’équipe première du Standard Liège, Birame Diaw, l’un des jeunes talents les plus prometteurs du Sénégal a décidé de rejoindre la réserve du club belge.

La recrue de 19 ans qui a notamment fait les beaux jours de la sélection U17 en participant brillamment à la CAN et de la coupe du monde des moins de 17 ans, en 2019, s’est confiée à wiwsport. Dans cet entretien, l’ambitieuse pépite affirme son envie de participer au prochain mondial au Qatar. Il est également revenu sur ses débuts en Belgique.

Pourquoi as-tu quitté Granada ?

J’étais à Granada après juste notre participation à la Coupe du monde [U17]. J’ai été prêté avec une option d’achat. Avant la fin de mon prêt, il s’est trouvé que le club est relégué en deuxième division. C’est par la suite que le président a décidé de se séparer des dirigeants en l’occurrence le coach qui m’avait fait venir en Espagne. Après la nomination d’une nouvelle, mon dossier n’était plus d’actualité. À la fin de mon prêt, j’ai donc décidé de revenir au Sénégal.

Peux-tu revenir sur les grands moments de ton transfert au Standard Liège ?

Après plusieurs semaines au Sénégal, il [dirigeant Galaxie Football] m’a informé que je dois aller au standard de Liège pour faire un test. Promu en deuxième division, le club était en reconstruction et voulait recruter des joueurs. Et voilà, après une semaine de test, le coach [Joseph Lauman] décide de me faire participer au stage de l’équipe aux Pays-Bas. À notre retour, il m’informe que je suis dans ses plans. Il m’a ensuite recommandé aux dirigeants du club qui ont décidé de me recruter.

Es-tu actuellement avec l’équipe réserve du Standard de Liège ?

Effectivement, je suis dans l’équipe réserve du Standard de Liège. L’entraîneur qui m’a fait venir ici est le sélectionneur de l’équipe réserve. Je m’entraîne, je joue et j’espère qu’on fera appel à moi dans l’équipe première, en tout cas, c’est mon objectif.

Pourquoi le choix de jouer avec la réserve ?

Ce n’est pas un manque d’ambition, au contraire. À chacun son parcours. L’équipe évolue en deuxième division belge, donc c’est le haut niveau. Le championnat regorge de grandes équipes qui vont lutter pour la montée. Ce sera très relevé et un bon début. C’est un tremplin pour moi, je suis encore très jeune et chanceux d’être ici. L’équipe première joue les compétitions européennes presque chaque année même s’il est en difficulté ces dernières années. En tout cas je ne regrette pas d’être ici, ça va me permettre d’apprendre davantage, de m’améliorer, d’emmagasiner de l’expérience et de me surpasser.

disputer le prochain mondial au Qatar

Comment se passe ton intégration ?

Très bien pour être honnête (rires). C’est vrai que personne ne me connaissait, mais j’ai gagné le respect de mes coéquipiers après mon premier match. Je me rappelle, j’ai d’ailleurs marqué le premier but de la rencontre, c’était un match amical. Et à la fin de cette rencontre, beaucoup de mes coéquipiers se sont rapprochés de moi, ils voulaient en savoir un peu plus sur moi. Je pense que ça contribuerait à mon intégration rapide. Tout se passe très bien. C’est pareil sur le terrain. Par exemple, en Espagne, leur football est plus tactique. Ici, c’est plus de duels, contacts. Donc, l’intégration se passe vite puisqu’on joue pareil en Afrique. On se retrouve trop vite sur le terrain contrairement à l’Espagne. Pour l’instant, je n’ai pas encore disputé de match officiel avec l’équipe pour des soucis administratifs. J’attendais mon permis de travail. Mais, tout est rentré dans l’ordre maintenant, j’espère jouer mes premières minutes officielles sous peu.

Quels sont les objectifs de Birame Diaw ?

Tout d’abord, je veux imprimer mes marques ici dans cette équipe pour pouvoir disputer quelques matchs avec l’équipe première. Si j’arrive à avoir cette chance de disputer des matchs avec l’équipe A, je ferai de mon mieux pour conforter ma place, pourquoi pas faire partie de l’effectif qui va disputer le titre de cette année. Je vise aussi la Coupe du monde. Cela fait partie de mes objectifs, de disputer le prochain mondial au Qatar avec mon pays, le Sénégal.

N’est-il pas trop tard pour penser à la Coupe du monde, nous sommes à moins de 3 mois de cette compétition ?

C’est vrai, c’est une très grande ambition. Mais, dans la vie, il faut toujours rêver grand. Avoir des grandes ambitions, ça nous permet de nous surpasser. Rien qu’à l’idée me rend meilleur. Donc, si je me fixe cet objectif, sachant qu’il me faudra d’un travail acharné pour y arriver, je le ferai. Cela va me permettre d’être au top de ma force et j’aurais certainement la chance avec l’équipe première du Standard. Ce sera ensuite comme un fil conducteur qui m’amènera à la sélection sénégalaise.

Je rêve aussi de remporter une Can et une Coupe du monde avec le Sénégal en catégories jeunes

Les autres catégories du Sénégal ne te tentent pas ?

Bien sûr que oui, je suis sénégalais. Que ce soit chez les moins de 20 ans, les Olympiques ou encore l’équipe nationale A, je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. C’est toujours un honneur de porter les couleurs de sa nation. Je reste d’ailleurs en contact avec le sélectionneur des U20, Malick Daf. J’étais son capitaine avec les moins de 20 ans, donc je pense que c’est mon rôle d’entretenir de bonnes relations avec le coach et l’ensemble du staff. Ils sont actuellement en Mauritanie pour le tournoi de l’UFOA, qualificatif pour la prochaine CAN. Je leur souhaite le meilleur, j’espère qu’ils vont se qualifier et pourquoi pas aller en Coupe du Monde. Je rêve aussi de remporter une Can et une Coupe du monde avec le Sénégal en catégories jeunes.

Tu es gaucher, tu joues souvent comme latéral mais milieu aussi. Quel est ton poste préférentiel sur le terrain ?

Rires… J’ai été formé comme milieu de terrain offensif, parfois j’évoluais même sur le flanc de l’attaquant. C’est qu’en 2017 que j’ai été repositionné comme latéral. C’était à l’occasion d’un match amical contre Teungueth. J’étais avec mon club formateur, Galaxie. J’étais le seul gaucher sur le banc au moment où le défenseur titulaire s’est blessé. Et voilà, tout est parti de là-bas. Après ça dépend, avec certains coachs, tu te sens très vite à l’aise dans le rôle demandé. Par exemple avec Youssou Dabo qui me demandait souvent de me replacer au milieu de terrain si l’équipe perd le ballon. J’adorais son système et je me suis bien retrouvé. C’est d’ailleurs ce qu’on me demande ici, du coup on est souvent décisif. En tout cas, (rires), je sais que je suis un joueur polyvalent. Je suis prêt à jouer dans n’importe quelle position.

Quelle équipe aimerais-tu évoluer un jour ?

Nous avons tous des rêves de Gamins. Je suis un fervent supporter de Lyon et de Barcelone. Donc, je rêve de jouer pour ses deux équipes. J’ignore ce que l’avenir me réserve mais j’aimerais porter un jour le maillot du Barça ainsi que du Lyon, Incha’Allah.

je suis un joueur polyvalent

As-tu un joueur préféré ? Quel latéral t’inspire ?

Éclats de rire… ! Difficile de répondre à cette question. Comme vous le savez, je suis un Barcelonais, je supporte le Barça, du coup, en tant que latéral gauche j’étais fan de Jordi Alba. Mais bizarrement, tout le monde m’appelle Marcelo, je ne sais pas pourquoi. Donc, J’ai fini par me focaliser sur le jeu du brésilien, je regarde ses vidéos et il m’inspire et j’apprends aussi beaucoup de lui.

C’est quoi la routine de Birame Diaw ?

Comme au début j’habitais dans l’académie, du coup, je me réveillais à 8h00 pour aller prendre mon bain et petit-déjeuner. De 09h15 à 10h30 c’est la permanence soin, je ne fais rien. On s’entraîne à 11 heures pour ensuite prendre notre déjeuner, deux heures plus tard, à 13h00. Je me repose jusqu’à 16h00 avant de participer à la deuxième séance d’entraînement du jour. Puis, je rentre chez moi à la fin de la séance. Voilà (Rires), maintenant que j’ai trouvé un appartement, je me réveille à 07h30 pour ne pas être en retard. Je vais ensuite prendre un bus, direction le terrain d’entraînement. Je reste là-bas jusqu’à 18h 00 avant de rentrer chez moi. Le reste ne change pas. À part ça, je ne sors presque jamais. Je ne connais pas grand-chose de la ville.

