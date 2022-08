Suite à l’accord trouvé entre le PSG et Everton, Idrissa Gueye est attendu à Liverpool pour la visite médicale, avant sa signature.

Chaque heure qui passe, Idrissa Gana Gueye se rapproche d’un retour au Goodison Park. Trois ans après son arriver, le milieu de terrain sénégalais de 32 ans va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Everton cet été. Et après un accord trouvé entre le club anglais et son homologue français, le Champion d’Afrique devrait arriver en Angleterre dans les prochaines heures.

D’après les informations de L’Equipe, Idrissa Gueye est attendu à Liverpool ce mardi soir ou au plus tard mercredi matin pour passer la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat de deux ans plus une année en option avec les Toffees. Le montant de la transaction devrait avoisiner les 10 millions d’euros et il toucherait un salaire de trois millions d’euros par an.

