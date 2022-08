Titulaire contre Middlesbrough ce mardi, Ismaïla Sarr a égalisé pour Watford.

Au milieu des rumeurs, Ismaila Sarr brille. Revenu à la compétition le week-end dernier après avoir manqué deux matchs consécutifs de Watford pour des pépins physiques, l’ailier sénégalais a été aligné d’entrée contre Middlesbrough ce mardi, dans le cadre de la 7e journée de Championship.

Et il s’illustre dans cette rencontre. Alors que les Hornets ont été menés dès la 4e minute, l’ancien joueur du Stade Rennais a remis les pendules à l’heure à la 24e d’un très joli but d’ailleurs suite à une passe décisive de Joao Pedro. Au passage, il inscrit son deuxième but de la saison en Championnat.

wiwsport.com