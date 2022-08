Un des grands bonhommes du début de saison du Bayern Munich, Sadio Mané est revenu sur son intégration express en Bavière. L’attaquant sénégalais a également préfacé le prochain choc face au FC Barcelone.

Sadio Mané, attaquant du Bayern Munich depuis cet été, est déjà comme chez-lui. En cinq matchs toutes compétitions confondues avec le club allemand, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a déjà réussi à marquer quatre buts et remporter la Supercoupe d’Allemagne. Des prestations qui ont contribué à sa rapide intégration au sein de sa nouvelle formation. Ce lundi, lors du traditionnel shooting photo avec un des sponsors du Bayern Munich, Paulaner, le Champion d’Afrique s’est confié sur ses premières semaines en Bavière.

« On dirait que je suis ici depuis très longtemps. J’en suis vraiment très heureux car ce n’est pas du tout facile de changer de club. Je pense que j’ai la chance d’être ici. Je suis vraiment très heureux et très fier de partie de ce club extraordinaire. Tout le monde m’a bien accueilli et j’en suis très heureux. C’est donc à mon tour de donner en retour. Pour moi, il est très important d’être apprécié. Mon travail consiste à toujours donné le meilleur et à rendre tout le monde heureux et fier en même temps. C’est une autre source de motivation pour moi, de donner le meilleur de moi-même pour rendre (les fans) très heureux et fiers », confie le Sénégalais.

Par la même occasion, Sadio Mané a également évoqué le duel qui opposera le Bayern Munich au FC Barcelone pendant la phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison. « Je pense que le match contre le FC Barcelone est très excitant. Et en même temps, nous sommes plus que prêts à jouer ce genre de match. C’est aussi ce qui rend la Ligue des Champions aussi spéciale. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre les meilleurs. Donc nous savons que ce ne sera pas un match facile, mais nous allons être très préparés et nous assurer que nous sommes au top, essayer de faire de notre mieux pour gagner le match. Même si nous savons que ce ne sera pas un match facile, nous serons prêts ».

