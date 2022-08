Nous sommes dans les dernières heures du mercato estival et les dossiers urgents s’agitent. C’est le cas de celui de Bamba Dieng que l’OM veut vendre à tout prix avant la fin du marché. Lorient est chaud et apprécie beaucoup le Sénégalais mais les contraintes financières sont là.

Se rapproche-t-on du dénouement pour Bamba Dieng qui est indésirable à l’Olympique Marseille ? En tout cas les dernières informations vont dans ce sens. Lorient, l’un des clubs les plus enthousiastes à accueillir l’attaquant sénégalais négocie toujours pour signer le joueur de 23 ans. Les Merlus apprécient l’ex de Diambars, mais devront faire avec la concurrence et surtout avec les contraintes financières.

Interpellé sur le dossier Bamba Dieng, le président de Lorient, Loïc Féry s’est montré confiant mais aussi prudent par rapport à une issue glorieuse de sa formation dans cette lutte. « Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières », a révélé le président des Merlus dans des propos relayés par La Minute OM.

Lorient tient à recruter Bamba Dieng pour remplacer Armand Laurienté qui va rejoindre Sassuolo (Série A). Jusque-là, l’OM exige la somme de 25 millions d’euros pour céder son champion d’Afrique, Dieng, à une formation de Ligue 1.

#Lorient are in advanced talks with #OlympiqueMarseille to sign Bamba #Dieng on a permanent deal as #Laurentiè’s replacement. #transfers #OM #TeamOM #MercatOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 29, 2022