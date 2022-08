La 4e fenêtre des éliminatoires de Coupe du Monde 2023 va prendre fin aujourd’hui. Le Sénégal disputera son dernier match face au Cameroun.

Avec deux victoires d’affilée, en plus devant le Soudan du Sud et la Tunisie, le Sénégal a retrouvé toute sa sérénité et confiance durant cette 4e fenêtre à Monastir. A la fin de la deuxième journée hier, le Sénégal a encore gagné une place sur le classement. DeSagana Diop et ses hommes sont actuellement à la 3e place du groupe F derrière l’Egypte et le Soudan du Sud qui ont, eux aussi, obtenu des victoires.

Pour son dernier match avant de quitter la Tunisie, le Sénégal va affronter le Cameroun. Les Lions Indomptables du basket ont remporté leur premier match face à la RDC puis se sont inclinés hier face à l’Egypte. Ils sont lanternes rouges au classement.

La rencontre est prévue à 15h30. Gorgui Sy Dieng qui réussit un très bon tournoi et ses coéquipiers sont en roue libre pour réussir le carton plein. Ils seront ainsi assurés de terminer à la 3e place du groupe F. Une position favorable pour la course au Top 5 qui sera connu sans doute en février 2023, lors de la phase retour.