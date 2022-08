Le Sénégal a battu hier la Tunisie à domicile (73-63). Une belle victoire à savourer selon le sélectionneur national qui souhaite une troisième victoire pour le carton plein.

« On savait que ce match allait être difficile et c’était le cas. C’est une très bonne équipe qui a remporté la dernière coupe d’Afrique. On a commencé le match en les menant 7-2, ils sont revenus. Et j’ai dit aux joueurs il faut se calmer. On fait ce qu’on a à faire et c’est la défense. On a continué à faire cela et on a gagné le match » a déclaré DeSagana Diop à la fin du match.

Mené au score lors de la première période, le Sénégal a su renverser la tendance. Le coach explique le déclic. « Il a commencé au 3e quart temps ils n’ont mis que 10 points alors qu’à la mi-temps, ils nous ont menés à 7 points. Et au 4e round, on a joué une bonne défense pour gagner le match ».

Un bon début de tournoi, une belle victoire à savourer avant de poursuivre. « Il faut savourer la victoire. C’est une très belle victoire de battre le champion d’Afrique chez lui et devant son public ».

Il reste encore un dernier match à jouer. Le Sénégal jouera le Cameroun à 15h30. Un carton plein en vue? Le coach sourit et répond « On espère. On va continuer à travailler. On a gagné deux matchs mais ce n’est pas fini ».

