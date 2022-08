Deux victoires en autant de sorties, l’Equipe Nationale du Sénégal aborde sereinement la fenêtre 4 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Après le succès contre la Tunisie, le meneur Brancou Badio a réagi sur le prochain match.

Il était très attendu à Monastir, le joueur de 23 ans ne passe pas inaperçu. A plusieurs reprises, ses tirs primés remettent le Sénégal sur les rails. Après deux matchs, il compte 26 points et 13 passes décisives. Il faut dire que Brancou a fait mieux avec le Sénégal mais le collectif va bien au grand bonheur de l’ancien joueur de Saltigué.

« On joue match par match. Nous allons d’abord savourer cette victoire puis revenir et ce sera un nouveau jour. Nous serons prêts comme tous les jours pour gagner le match » a-t-il fait savoir à nos confrères de BasketSenegal à Monastir.

Le Sénégal a battu hier la Tunisie (63-73). Un match difficile où le Sénégal était dominé à la pause (40-33). Les Lions ont réussi une bonne deuxième période dont un 3e quart temps (21-10) qui a signé leur 2e victoire du tournoi.

« C’était un match difficile. On a mal commencé le match mais on a pu revenir en équipe et gagner le match. Lors du 4e quart temps, on a bien défendu et on a bien choisi nos tirs ».

