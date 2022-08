Alors que le mercato estival prend fin dans quelques jours, Pape Matar Sarr voit sa situation évoluer à Tottenham. Non retenu dans le groupe des Spurs depuis le début officiel de la saison, le jeune milieu de terrain sénégalais est convoqué par Antonio Conte pour affronter Nottingham Forest ce dimanche.

Il démarrera le match depuis le banc des remplaçants et peut espérer une entrée en cours de jeu. Du côté des Reds, Cheikhou Kouyaté sera remplaçant.

Here's how we line-up for this afternoon's game against @NFFC! 👇 pic.twitter.com/9S0K6fvOYW

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 28, 2022