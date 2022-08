Le Sénégal aura un petit avantage au tableau d’affichage au moment d’aborder la rencontre retour. Le sélectionneur national, satisfait du résultat de ses poulains, souhaite rééditer son coup lors du match retour. « C’est un avantage de gagner à domicile. On l’a réussi sans pour autant prendre de but. C’est d’ailleurs ce qu’on ne voulait pas. Aujourd’hui on a gagné, c’est donc bien. On pourra bien préparer le match retour. Aujourd’hui, on pouvait perdre ici et avoir une chance au Mali, mais on a gagné devant notre public. Maintenant, on va aller au Mali et essayer de décrocher un bon résultat pour se qualifier. C’est la qualification qui compte. On a des jeunes joueurs qui commencent à découvrir le haut niveau. Les erreurs, ça arrive, mais on va essayer de les éviter lors du match retour », a déclaré le sélectionneur des Lions Locaux, en conférence de presse.