Face à l’équipe nationale locale du Sénégal comptant pour la rencontre aller des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) « Algérie 2023 », la Guinée a été dominée au stade Abdoulaye Wade sur une réalisation de Maleye Diagne en seconde période. Lappe Bangoura s’est montré déçu par le résultat en conférence de presse.

« Nous étions pas dans le match pendant un moment avant de revenir dans la rencontre. Mais aussi l’équipe manque de rythme. Si le championnat était en cours, nous allons peut-être avoir du rythme, mais ce n’est pas facile. Il est même difficile de s’entraîner normalement en Guinée quand il pleut. Mais je pense que, nous avons perdu sur des petits détails », a-t-il déclaré.

Avant de se tourner vers la manche qui sera très décisive pour la qualification. « Maintenant, nous avons perdu ici, mais nous auront l’occasion de tenter de décrocher la qualification lors du match retour qui se jouera au Mali. Même si ce sera à Bamako, nous espérons retrouver notre public sur place. Le Mali est un pays frontalier comme le Sénégal. Vous avez tous vu ici, le public guinéen était présent et pourtant nous ne jouions pas à domicile. Donc, on pourra avoir la même chose à Bamako. Nous voulons la qualification. Nous mettrons, les bouchées doubles. Corriger nos faiblesses et améliorer nos qualités pour gagner le match parce que nous avons besoin de se qualifier. Et on ne peut pas se qualifier sans gagner. »