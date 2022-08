Parmi les meilleurs joueurs de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée s’il n’est d’ailleurs pas l’homme du match, Alioune Badara Faty a livré une grande prestation pour permettre à ses coéquipiers de concerner leur avance sur le Sily National. Le portier du Casa Sports déclaré qu’il a pu trouver les ressources nécessaires grâce aux critiques.

Vivement critiqué par les supporters sénégalais, Alioune Badara Faye s’est repris de la plus belle des manières en réalisant des arrêts décisifs. Le joueur de Casa Sports assure que cela le renforce : « J’espère qu’ils vont continuer à me critiquer. C’est une bonne chose pour moi, ça me forge. J’ai envie de me surpasser, de devenir meilleur. Ils veulent que je sois meilleur raison pour laquelle ils me critiquent. Donc je vais m’améliorer davantage. Je suis un apprenant et j’apprends tous les jours » a-t-il affirmé au micro de wiwsport.

Alors que le Sénégal se déplace au Mali, samedi prochain, pour défier la même équipe guinéenne dans le cadre de la manche retour, le portier Sénégalais estime que l’envie sera la même. « Nous avons gagné la manche aller à domicile, c’est déjà bien mais le travail n’est pas fini. Notre objectif est de décrocher le ticket pour le prochain CHAN c’est important pour le football sénégalais et pour nous aussi. Nous allons essayer de finir le travail incha’Allah », ajoute-t-il.

wiwsport.com