L’improbable retournement de situation pourrait bien avoir lieu, et Ismaila Sarr pourrait rester à Watford cette saison. Annoncé dans plusieurs clubs de Premier League, l’ailier sénégalais était même proche de signer à Aston Villa ces derniers avant que les Villans ne fassent marche-arrière sur la signature.

Un retournement qui pourrait contraindre au Lion de rester au Goodison Park pour une saison encore. En tout cas, après avoir manqué les deux derniers matchs de Watford à cause d’une blessure, le Champion d’Afrique fait son retour et est titulaire contre Queens Park Rangers de Seny Dieng (14h00 GMT).

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦

Rob Edwards makes three changes from our last league outing, as João Pedro and Sarr recover from injury while Gaspar also returns to the XI.#WatfordFC pic.twitter.com/DW6gczY8cQ

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 27, 2022