Les Lions du Basket ont réussi à infliger aux Soudanais du Sud leur première défaite de ces fenêtres qualificatives. Moustapha Diop, un des artisans de ce succès du Sénégal a réagi au résultat.

Il fallait bien aborder cette 4e fenêtre qualificative en Tunisie et surtout face à l’ambitieuse équipe soudanaise du Sud. Et pour cela, le Sénégal avait une stratégie. « On a misé sur le jeu collectif, défendre d’abord avant de procéder en contre-attaque. On a bien préparé la stratégie à adopter face au Soudan du Sud, c’est-à-dire leur capacité à attaquer », a réagi Moustapha Diop après le match victorieux des Lions.

Il poursuit en affirmant que le relâchement est dû à la fatigue et pouvait se comprendre. « Le relâchement est peu dû à la fatigue car l’équipe défend beaucoup avec intensité et se projette en attaque à fond. Là on prépare déjà le prochain match et on laisse le staff peaufiner la stratégie à dérouler face à l’adversaire », a-t-il affirmé.

