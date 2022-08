Le PSG et Everton auraient repris les discussions pour le transfert d’Idrissa Gana Gueye. L’objectif est de parvenir à un accord à quelques jours de la fin du mercato.

Idrissa Gana Gueye pourrait rapidement fait son retour à Goodison Park. Selon les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain et Everton, qui s’étaient bloqués dans leurs échanges il y a quelques jours, ont repris les discussions pour le transfert du milieu de terrain sénégalais qui ne s’entraîne plus avec l’équipe de performance du PSG.

L’ancien pensionnaire de Diambars pourrait alors bientôt se retrouver à nouveau au Goodison Park où il a passé trois saisons, entre 2016 et 2019. Toujours d’après L’Equipe, les derniers échanges entre le PSG et Everton ont été jugés positifs et une arrivée est de nouveau espérée avant la fin du mercato, qui se termine le 1er septembre à 23 heures.

wiwsport.com