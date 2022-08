Les rendez vous entre Diofor et Diatoo ainsi que Saltigué et Sococim sont fixés pour ce vendredi et promet des matchs de haute intensité pour espérer remporter son ticket pour la finale du championnat féminin de volleyball.

Ce dernier carré des championnats féminins nationaux de volleyball aura pour acteur trois clubs Rufisquoise : Diofior, Diatoo et SOCOCIM. Diatoo nourrit un double objectif, écarter par DIatoo sur lechemin de la finale, elle devra s’imposer face au recapé de la demie entre Saltigué et Socoim demain samedi, un lourd défi à relever.

Finaliste malheureux de la dernière édition contre SOCOCIM, Diofior est prêt à en découdre pour prendre sa revanche et soulever le sacre.

Le DTN El Hadji Bousso Ndiaye déclare : « D’une part on a Diatoo qui est constitué d’une bande de jeunes filles qui ont cheminée ensemble et qui ont atteint la période de confirmation, d’autre part on a Diofor qui ne cesse de monter en puissance ces dernières années. Si l’expérience est du côté de Diatoo coachée par l’adjoint du sélectionneur national Alain Bodian, Diofor est le vice-champion sortant de cette élite féminine Ce qui en fait une demi-finale indécise. »

