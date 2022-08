Après trois années passées en NBA, le géant Tacko Fall (2m29) change de championnat. Il a signé un contrat d’un an avec le club chinois Xinjiang selon le journaliste Shams Charania de The Athletic. Les Flying Tigers évoluent en première division en Chine.

Non retenu lors du draft 2019, il a bénéficié d’une « seconde chance » avec les Celtics au grand bonheur des supporters de la NBA qui ont fait de lui une véritable attraction. Tacko Fall a passé ses deux premières saisons professionnelles à Boston sur des accords à double sens, disputant au total 26 matchs de la NBA.

Le joueur de 26 ans a ensuite obtenu un two-way contract avec Cleveland. En 11 matchs, dont un comme titulaire, il a récolté en moyenne 1,1 point, 2,1 rebonds 0,5 bloc en 5,4 minutes. Puis, il a rejoint Cleveland Charge en G-League. Ses bonnes prestations ont fait qu’il a été nommé dans le « All Defensive Team » mais pas assez pour le retenir. Lors de la NBA Summer League passé, le natif de Dakar jouait sous les couleurs des Jazz de l’Utah . Mais, il ne restera pas en NBA pour la saison 2022-2023.

Tacko Fall qui est très attendu en Équipe Nationale du Sénégal allonge la liste des joueurs sénégalais qui ont rejoint le championnat asiatique récemment dont Maurice Ndour, Youssoupha Ndoye et Cheikh Mbodj. Ce sera une première expérience hors de l’Amérique pour Fall qui a rejoint le pays de l’oncle Sam en 2012.

Three-year NBA veteran Tacko Fall is signing a one-year deal in the Chinese Basketball Association with Xinjiang, per sources. The 7-foot-6 center played for Boston and Cleveland and now departs to play abroad.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2022