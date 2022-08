Libre de tout contrat, Keïta Baldé a vu un nouveau prétendant rentrer dans la course pour s’attacher de ses services : il s’agit du Spartak Moscou. Mais pour l’instant, le club russe n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec l’entourage du joueur.

Il ne reste pas beaucoup de jours avant la fin du mercato estival. Ce n’est pas grave pour Keïta Baldé Diao puisque ce dernier est libre de tout contrat et donc de négocier avec n’importe quel club, même après la fin de cette période de transferts. Ces derniers jours, l’attaquant sénégalais de 27 ans a été cité un peu partout, en Europe et même en Egypte où Al Ahly aurait activé la piste.

Cependant, l’ancien joueur de la Lazio Rome donne sa priorité à un club européen et ne devrait donc pas rejoindre l’Egypte, d’autant plus que son agent a confirmé n’avoir tenu aucune négociation avec Al Ahly. Ce qui laisse encore l’avenir du joueur ouvert. Et ces dernières heures, une autre formation est venue toquée à la porte : le Sparkak Moscou, actuel 2e du Championnat russe.

L’équipe entraînée notamment par l’Espagnol Guillermo Abascal s’est activée pour pour la venue de l’attaquant Champion d’Afrique à l’Otkrytie Arena. Cependant, les négociations entre les deux parties n’ont pas abouti, puisque les dirigeants du Spartak Moscou n’ont pas réussi à s’entendre avec l’entourage de Keïta Baldé Diao. C’est en tout cas ce que confirme l’agent du joueur.

« Les clubs russes étaient vraiment intéressés par Keïta Baldé, mais il n’y a pas eu de propositions concrètes de leur part », a précisé Federico Pastorello. Tout est donc ouvert concernant l’avenir de KDB. Mais les prochaines échéances de l’Equipe Nationale du Sénégal approchent, et, forcément, l’ancien pensionnaire de La Masia du FC Barcelone ne voudrait pas rater le train de la sélection.

wiwsport.com