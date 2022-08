Le tirage au sort de la phase des groupes se déroulent actuellement à Istanbul. Plusieurs Lions de la Teranga partagent le même groupe, c’est le cas de la poule E.

Dans ce groupe, on retrouve le vainqueur de l’édition 2020-2021. Chelsea qui a été éliminé ensuite en demi-finale par le Real Madrid compte dans son effectif les internationaux sénégalais Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy. Dans ce groupe E aussi, l’AC Milan de Fode Ballo TOURE et le Red bull Salzbourg qui s’est arrêté en huitièmes de finale lors de l’édition passée. Le Dinamo Zagreb complète la poule de 4 équipes.

