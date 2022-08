Le tirage au sort de la phase de groupes de la Champions League édition de 2022-2023 s’est déroulé à Istanbul en Turquie ce jeudi 25 août. Le Bayern de Sadio Mané et de Bouna Sarr est logé dans le groupe C et affrontera le Barcelone. Un mauvais souvenir pour les Espagnol.

La poule C est sand aucun doute, l’un de groupes les plus relevés du tirage au sort de la Ligue des champions, effectué cet après-midi en Turquie. Comme l’année dernière, le FC Barcelone et le Bayern Munich se retrouveront dans le même groupe de la Ligue des champions. L’occasion pour Robert Lewandowski de retrouver son ancien club et pour Sadio Mane de défier le club Espagnol.

Sur fond de mauvais souvenir pour les Barcelonais, qui avaient pris une énorme claque en août 2020, dans le cadre du Final 8 (8-2). Sans oublier les deux défaites (3-0) de l’édition précédente en aller-retour, infligées par les bavarois. Les deux formations devront batailler en plus avec l’Inter Milan et le Viktoria Plzen qui s’ajoutent à ce groupe de la mort.

Cette nouvelle édition de Ligue des Champions débutera les 6 et 7 septembre avec la première journée.

