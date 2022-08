Le Sénégal accueille la Guinée Conakry au second tour aller des éliminatoires pour le championnat d’Afrique, Algérie 2023. Pour éviter de subir une nouvelle désillusion face à sa bête noire, le Sénégal est contraint de gagner cette rencontre. Jouant à domicile, les Lionceaux doivent à tout prix garder leurs camps inviolés. C’est l’avis du Consultant Cheikh Omar Aidara.

«Il faut éviter d’encaisser de but à domicile. L’équipe nationale locale du Sénégal est complète sur toutes les lignes même, s’il faut le dire il y’a des errements défensifs souvent intolérables la charnière centrale Melo-Cheikh Omar Ndiaye est très bonne dans les sorties de ballon et les jeux propres, mais semble être souvent dans des difficultés sur les replis défensifs. On encaisse beaucoup et c’est à éviter face à la Guinée qui insiste trop sur un jeu de poche très efficace. »

Pour franchir l’obstacle guinéen, les joueurs de Pape Thiaw devraient chercher à avoir l‘ascendant sur l’équipe du Sily national « en les empêchant d’avoir la possession du jeu. Le Coach Lappé Bangoura développe des stratégies tactiques qui consistent à avoir le maximum de possession. L’équipe Guinéenne regorge d’énormes talents qui adorent le jeu de possession. C’est l’exemple du sociétaire du Horoya Ismael Camara, Abdoulaye Bangoura du Wakrya, sans oublier la ligne d’attaque avec Yakhouba Gnagna Barry, Mohamed Camara. Autre astuce, il faudra un maximum de concentration en défense », souligne notre consultant.

Avant d’exhorter le portier international sénégalais à faire preuve de plus de concentration. « Le jeûne gardien Faty [Alioune Badara] doit être beaucoup plus rassurant. » « L’équipe a deux très bons gardiens, le choix revient au coach. Je pense qu’il jugera en fonction des formes du moment pour titulariser le plus performant. Dans tous les cas sur le papier Faty est en avance sur Landing mais ses performances récentes sont mitigées voire peu satisfaisantes », ajoute-t-il.

Le Consultant estime que le sélectionneur national, Pape Thiaw doit concocter une meilleure équipe qui sera en mesure de déjouer les plans de l’équipe adverse. « La clé du match sera de mettre en place une équipe capable de dominer le match et de gagner les deuxièmes ballons. Les Guinéens sont spectaculaires et tant qu’ils n’ont pas la possession, ils seront dans des difficultés, du coup, il faudra une pression à partir de la zone de préparation, c’est-à-dire au milieu de terrain. Pape Thiaw vient d’appeler des renforts en l’occurrence Cheikh Ndoye Lo (Jaraaf), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré-Cœur) et Ousmane Kane ( Douanes ), justement ces renforts arrivent pour combler un certain sur le plan tactique et physique », explique-t-il.

Les Lions locaux du Sénégal recevront leur homologue de la Guinée, le samedi 27 août à Dakar, pour le compte du match aller du second tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023.