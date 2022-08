Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde va démarrer vendredi à Abidjan (groupe E) et Monastir (groupe F) où se disputeront les matchs entre les 12 équipes toujours en lice pour les 5 billets qualificatifs à la 19e édition de la rencontre mondiale. Point sur la situation du Sénégal qui a pour objectif de survivre dans cette fenêtre !

Lors des deux fenêtres auxquelles il a pris part, le Sénégal a disputé 6 matchs pour 3 victoires et 3 défaites. Au Caire, les coéquipiers de Youssou Ndoye qui n’avait pas réussi un bon tournoi, chutaient à la 3e place du groupe D à la fin de la 3e fenêtre qu’il partageait avec l’Egypte et la RD Congo. Dans le groupe F, il occupe actuellement la 5e place devant le Cameroun et derrière le Soudan du Sud, l’Egypte, la Tunisie et le Congo.

Avec un carton plein à Monastir, le Sénégal peut remonter la pente pour se rapprocher du Soudan du Sud qui a un bilan de 6-0 durant ces éliminatoires. Il faut savoir qu’une qualification du Sénégal ne pourrait se décréter à l’issue de ces 3 matchs. Il faudra sans doute attendre la fenêtre retour en février prochain que le pays de la Téranga espère organiser.

A l’heure actuelle, il faut à tout prix éviter de perdre et surveiller tous les autres résultats. DeSagana Diop et ses hommes joueront le Soudan du Sud, Tunisie et Cameroun en août et février 2023. Respectivement les 26, 27 et 28 août prochain pour la phase aller à Monastir où l’Equipe Nationale se trouve depuis dimanche.

Notons que les deux meilleures équipes de chaque groupe en plus de la sélection classée meilleure 3e vont représenter l’Afrique en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023 pour la Coupe du Monde.

