Le Sénégal reste et demeure l’équipe africaine la mieux positionnée au classement FIFA, actualisé ce jeudi. Il est toujours premier en Afrique et 18e au monde.

Peu de changements sont intervenus dans le nouveau classement de la FIFA publié jeudi. Les Lions du Sénégal, malgré quelques points perdus (8,86) ont conservé leur 18e place au monde, derrière la Colombie. Le Brésil domine toujours le classement mondial devant la Belgique et l’Argentine. La France et l’Angleterre complètent le Top 5. En Afrique, les champions en titre devancent le Maroc et la Tunisie. En raison de l’effacement des résultats passés, le Maroc recule d’une place. 22e en juin, les Lions de l’Atlas se positionnent désormais à la 23e place.