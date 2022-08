Formé à Parme, en Italie, le jeune portier sénégalais Fallou Dièye va partir monnayer son talent du côté de la Normandie. Il vient de s’engager avec l’US Granville.

Alors que le Championnat de National 2 de France a débuté avec une défaite contre Blois Football 41, l’US Granville continue d’effectuer des mouvements dans ce mercato pour renforcer son effectif. Cela afin d’assurer plus tranquillement le maintien dans un Championnat qui connaîtra plusieurs descentes.

Et ce mercredi 24 août 2022, les Blanc et Bleu ont annoncé l’arrivée de Fallou Dieye. Il s’agit d’un gardien de but sénégalais âgé de 23 ans et qui débarque librement. Le portier est notamment passé chez les U19 de Parme et a évolué sous les couleurs de Pavia, en Italie, les derniers mois.

[Mercato N2] 🔥 Fallou DIEYE est blanc et bleu ! ⚽️ Fallou, 23 ans, 1m93, formé au Parma Calcio, rejoint l’US Granvillaise au poste de gardien de but. Bienvenue à lui !#AllezGranville ⚪️🔵 pic.twitter.com/QFJFIXSlrX — US Granville (@US_Granville) August 24, 2022

wiwsport.com