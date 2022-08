Juste après l’élimination des nageurs Sénégalais en individuel hier, les épreuves par équipes chez les messieurs ont réussi à décrocher la médaille de bronze tout en établissant un nouveau record.

Au 4×100m nage libre messieurs, l’équipe du Sénégal en relais, composée de Steve Killian Aimable, El Hadji Adama Niane, Karl Wilson Aimable et Mathieu Ousmane Sèye, s’est classée 3ème avec un chrono de 3’27’’92 derrière l’Égypte (1er) et l’Algérie (2ème).

Cette performance a, par ailleurs, permis au Sénégal de battre l’ancien record qui était de 3’29’30, établi en 2019 à Casablanca (Maroc).

Le directeur technique national, Thierno Diouf déclare : « Une médaille de bronze tant cherchée lors de ces précédentes éditions des épreuves du 4×100m nage libre chez les messieurs, surtout en 2021 à Accra au Ghana. Un grand exploit vu le niveau des Championnats d’Afrique de natation. , et avec au moins dans l’équipe du Sénégal le nageur et capitaine, Adama Niane, qui est souvent confronté à l’annulation des séances d’entrainements à cause de l’indisponibilité du bassin de 50m de la piscine olympique. »

Avec STADES