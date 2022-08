Le mois de septembre sera capital dans la préparation des Lions en direction de la Coupe du monde 2022 prévue ou Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Après l’Iran, les hommes d’Aliou Cissé devraient croiser en amical la Bolivie lors de la fenêtre FIFA du mois prochain, apprend-on auprès du 2ème vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow.

Il reconnait être un peu en recul des activités de la fédération à cause de ses charges ministérielles et de ses activités politiques notamment avec les dernières élections législatives. Mais Abdoulaye Sow est informé au quotidien de l’actualité de la faîtière du football. Ainsi, est-il en mesure de confirmer que deux rencontres amicales attendent les Lions le mois prochain.

«Je dois dire la vérité. J’avoue que suis un peu déconnecté des réalités de la Fédération sénégalaise de football. Mais je suis avec le président Senghor qui m’in forme régulièrement. C’est pourquoi je peux vous dire qu’un match est en cours de finalisation contre la Bolivie. C’est une bonne chose. Parce que déjà le match contre l’Iran a été bouclé et au mois de septembre le Sénégal fera deux matchs de préparation avec des équipes de haut niveau : l’Iran et probablement la Bolivie si les informations que me donne le président Senghor sont confirmées« , a-t-il déclaré dans Record.

Loin d’être inquiet par cette absence d’une équipe européenne parmi les sparring-partners des Lions, le 2ème vice-président de la FSF estime que la faitière du football national et son président méritent des félicitations pour avoir décroché deux matchs amicaux. «Forcément, je pense que la fédération est à féliciter pour avoir pu faire l’effort d’organiser deux matchs dans lesquels elle a investi ses fonds propres pour pouvoir le faire. Je crois que le président Senghor est à féliciter», a-t-il n conclu.

Avec Record