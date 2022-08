Arrivé chez le promu de la Premier League la semaine dernière, Cheikhou Kouyaté a honoré ce mardi soir sa première titularisation avec les Rouges. Positionné dans l’axe central à trois, l’international sénégalais a aidé son équipe à se disposer de Grimsby en FA CUP. Toutefois, cette première titularisation sous ses nouvelles couleurs ne s’est pas passée comme Kouyaté l’aurait voulu.

Alors que son équipe menait par deux buts à zéro, l’ancien joueur de Crystal Palace a été contraint de quitter ses coéquipiers. Blessé, l’international sénégalais a été remplacé par Oli Hammond à la 69ième minute de jeu. Pour le moment, on n’en sait pas plus quant à la nature de sa blessure, mais espérons qu’il ait plus de peur que de mal.

69' – Kouyaté, who is forced off with an injury, is replaced by Oli Hammond in The Reds' first change of the night 🔁

⚫️⚪️ #GTFC 0-2 #NFFC 🌳🔴

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 23, 2022