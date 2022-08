Cela faisait dix ans que Liverpool n’avait pas connu un début de saison aussi compliqué. Si les Reds font la moue en ce début de saison avec deux points au compteur et une 16e place, c’est en partie dû au départ de Sadio Mané selon Dean Saunders.

Seizième avec deux petits points sur neuf possibles et Liverpool a subi hier sa première défaite de la saison face à Manchester United. Parlant du revers des Reds face aux Mancuniens en troisième journée de la Premier League et un début de saison compliqué pour les partenaires de Mohamed Salah, la légende Galloise devenue consultant a laissé entendre que l’absence de Sadio Mané y a joué pour beaucoup. Le départ de l’attaquant sénégalais qui a quitté les Reds pour Bayern juin dernier, serait la principale raison du mauvais début de saison de son ancien club.

« C’est facile à dire, mais vous ne pouvez pas laisser un joueur comme Mane partir et le remplacer », a déclaré Sounders à talkSPORT. «Sadio Mane manque à Liverpool, il portait le combat sur le côté gauche. Il faisait plus que marquer ! » Du côté de l’allemand, Sadio Mané fait un énorme bien à ses nouveaux, le nouveau bavarois reste sur une série de victoires avec les siens et déjà auteur de 3 buts en autant de rencontres en championnat.

wiwsport.com