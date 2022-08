Dernièrement, lors de son face-à-face avec Balla Gaye 2, on a vu Gris Bordeaux s’en prendre au CNG et à son Président Bira à cause des sanctions financières qu’il jugeait excessives.

Justement, lors de son AG de samedi, le CNG a chiffré la somme totale déduite des reliquats des lutteurs et correspondant aux sanctions financières. En effet, entre surplus d’accompagnants, dépassement de temps de préparation mystique, surplus de bouteilles dans l’enceinte, retard sur l’heure de convocation, entre autres délits, les lutteurs ont laissé une cagnotte de trente et un millions six cent quatre-vingt-quinze mille francs dans les caisses du CNG. Un vrai pactole quand même. N’est-ce pas Président Bira ?

Sérieusement, entre les lutteurs qui doivent apprendre à être plus professionnels et le CNG qui pourrait avoir la main beaucoup moins lourde, il y a un juste milieu à trouver.

Les Arènes Tv