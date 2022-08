Ce dimanche, les médias notamment Foot Mercato avait annoncé que le joueur sénégalais avait passé sa visite médicale avec Aston Villa. Antérieurement, Nicolo Schira, le journaliste italien très informé sur le marché des transferts, avait annoncé que tout était prêt pour qu’Ismaïla Sarr soit un nouveau joueur des Villans. Les tabloïds s’étaient accordés que le deal s’est fait pour le montant environnant les 30 millions d’euros (bonus compris).

Mais, depuis dimanche soir, le dossier semble connaître une nouvelle tournure. En effet, Fabrizio Romano annonce même que le deal « Sarr à Aston Villa » est sérieusement menacé. A l’heure actuelle, les médias anglais s’accordent au journaliste italien pour dire que le transfert pourrait capoter à cause d’un désaccord entre Villa et Izo sur les conditions personnelles et la structure du contrat.

Les prochaines seront décisives mais tout porte à croire que Sarr reviendra en Premier League avant la fin du mercato. D’autres clubs notamment Crystal Palace restent à l’affût pour signer le champion d’Afrique qui dispose d’un bon de sortie.

Official. Aston Villa confirm Bertrand Traoré has joined Istanbul Basaksehir on loan until end of the season. 🇹🇷🤝 #AVFC

Issues on Ismaila Sarr deal are still not resolved – deal is considered in serious danger since yesterday night, could definitely collapse.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022